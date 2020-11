Hors de prix

FRANCE 2, MARDI, À 21 H 05

Une heure avancée de la nuit au bar d’un palace niçois. Derrière son comptoir laqué, Jean titube de fatigue. Pas un client à l’horizon. Un attardé esseulé l’invite à trinquer, lui offre un cigare à 200 euros et l’abandonne endormi sur un sofa. La séduisante Irène glisse vers le bar, s’étonne du manque de personnel. Jean se réveille en sursaut. Incroyable, la belle de nuit le prend pour un client fortuné. Jean lui compose quelques cocktails et, grisé par l’alcool et le sourire divin de la jeune femme, se retrouve dans une suite avec elle. Une nuit magique. Au petit matin, Irène s’éclipse pour retrouver son riche et dispendieux protecteur septuagénaire. Insomniaque, Jacques l’a surprise lors de son tendre têteà-tête nocturne. La voilà remerciée brutalement. Sans…