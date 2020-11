Invitation à une balade sur les sentiers des mots

Alexandre Voisard

L’ORDINAIRE ET L’AUBAINE DES MOTS

Empreintes, 76 pages

Il vient de fêter ses 90 ans (La Gruyère du 13 septembre) et n’a rien perdu de son goût pour les mots. Alexandre Voisard les savoure, les observe, cherche les plus justes: «Un mot pour un autre et ta phrase tremble. Et le bel édifice de ta page se lézarde avant de s’effriter. Donc prends garde à ne pas bousculer le premier venu à ta table.» Avec L’ordinaire et l’aubaine des mots, le poète jurassien invite à une balade sur ces sentiers qu’il n’a cessé d’arpenter. On y avance par touches espiègles, quelques phrases, quelques vers, une volonté affirmée d’économie de parole, en un temps où elle «est partout» et «surabonde»: «Tout se dit et rien ne dit/Rien n’est dit si tout se dit.»

Sous l’apparente légèreté, Alexandre…