Joseph Barras

SORENS

Joseph est né le 10 juillet 1928 dans le foyer de Lucie et Paul Barras-Delabays, à Romanens. Tout jeune, entouré de ses cinq frères et sœurs, il a appris et aimé les travaux de la campagne. Il n’y a eu aucun doute pour lui: paysan c’était son métier, sa vie.

Très tôt, il exploita les terres du domaine Grandjean. Et, bien avant que les associations ne voient le jour dans la profession, il unit ses forces à celles de son frère Armand, établi au village. Habile de ses mains, il avait une solution à tout; l’électricité, la mécanique n’avaient pas de secret pour lui. Il était un puits de savoir, de savoir-faire, et aimait le transmettre. Quand les travaux de la ferme lui en laissaient le loisir, Joseph aimait s’accorder un moment pour admirer ces Préalpes fribourgeoises qu’il aimait…