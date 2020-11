ESTAVANNENS

Justine Jaquet a été emportée par un malaise survenu le dimanche 15 novembre, au Home de la vallée de l’Intyamon, à Villars-sous-Mont. Elle s’en est allée, entourée de l’amour des siens et du personnel soignant du home. Elle cheminait dans sa 104e année. En raison de la situation sanitaire, une célébration d’adieux aura lieu dans l’intimité de la famille à une date ultérieure.

Justine est née le 12 août 1917, à Estavannens-Dessous, dans le foyer de Charles et Madeleine Jaquet-Caille. Elle était la neuvième d’une fratrie de onze enfants. Son père était paysan et secrétaire communal, sa mère femme au foyer. Elle suit la scolarité obligatoire et l’école ménagère à Gruyères. A la ferme familiale, elle s’occupe des tâches ménagères en compagnie de sa mère et de ses sœurs.

A cette…