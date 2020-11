L’UDC demande la réouverture des cafés et restaurants

MESURES SANITAIRES. L’UDC demande au Conseil d’Etat de permettre immédiatement aux cafés et aux restaurants de rouvrir, au moins pendant la journée. «La question des autres établissements publics, en particulier des discothèques et tous les autres commerçants fermés, pourra être examinée dans un second temps», affirme un communiqué. L’UDC base sa revendication sur la nette diminution de cas dans le canton et le taux de reproduction du coronavirus qui semble être le plus bas de Suisse. Elle souligne que la plupart des restaurants ont investi dans un concept sanitaire, que cette situation pose problème aux ouvriers sans solution pour leur repas de midi et qu’il n’est pas normal que les établissements bernois profitent économiquement de cette fermeture.