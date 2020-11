La bête au fond des bois

James Tynion IV et Werther Dell’Edera

SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN,

T.I, THE ANGEL OF ARCHER’S PEAK

Urban Comics

La petite ville d’Archer’s Peak connaît une série de crimes traumatisants. Quelqu’un s’en prend à ses enfants, qui disparaissent les uns après les autres. Ceux que l’on retrouve sont morts dans des conditions innommables. La population alterne entre peur, colère et incompréhension. C’est dans ce climat lourd que débarque du bus Erica, une jeune fille tueuse de monstres (!) avec son propre agenda. Pour retrouver le coupable, elle va se rapprocher du jeune James, seul survivant de l’un de ces massacres.

Derrière un scénario à première vue convenu avec ses petits airs du Ça de Stephen King, James Tynion IV installe par touches un univers riche de mystères bien sombres. Le tout…