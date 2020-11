La boîte à secrets

FRANCE3, VENDREDI, À 21 H 05

On a tous des secrets que l’on garde enfouis au plus profond de nous. Que nous avons pris soin de ranger dans une boîte dont nous seul avons la clé. Des secrets tellement forts, surprenants ou émouvants qu’on a envie de les partager. Et si, le temps d’une soirée, on ouvrait la boîte de trois artistes afin de découvrir leurs secrets? Cela promet quelques surprises… Pour ce deuxième numéro de la saison Faustine Bollaert accueille Anne Roumanoff, Amir et Vincent Niclo dans une nouvelle formule toujours plus festive et émouvante! Chaque invité aura le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches! Alors préparonsnous à chanter les plus grands tubes d’hier et d’aujourd’hui, tenter de retrouver l’identité d’un invité…