Un seul passeport, deux mille façons de l’obtenir… Bienvenue dans La fabrique des Suisses! Cette série documentaire inédite, coproduite par la RTS, parcourt les coulisses de la naturalisation la plus ardue d’Europe.

La procédure de naturalisation suisse est la plus exigeante d’Europe. Pour un seul et même passeport, on dénombre des centaines de façons de l’obtenir. Particulièrement complexe, cette procédure ne dépend pas seulement des cantons et de la Confédération mais aussi et surtout des communes. Même s’il n’y a qu’un seul passeport suisse, il y a donc plus de… 2200 façons de l’obtenir!

Dans chacune des quatre régions linguistiques, les autorités communales entrouvrent les portes de leur très confidentielle audition de naturalisation. Face aux commissaires,…