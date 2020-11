La liberté de vote chez les socialistes

PS. La révision de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat divise le PS. Après une assemblée en ligne qui a réuni une soixantaine de membres mercredi, il a été décidé, par 39 voix contre 15 (1 abstention), de ne pas donner de consigne de vote pour cet objet pour la votation du 29 novembre.

«Une présentation contradictoire a d’abord eu lieu», explique la présidente cantonale Alizée Rey. Côté pour, les deux conseillers d’Etat du parti Anne-Claude Demierre et Jean-François Steiert ont défendu un compromis âprement négocié et nécessaire. Ils ont aussi argumenté que la révision qui ne sera pas meilleure, ni même équivalente, si elle est remise à plus tard.



Côté contre, le député et syndicaliste Armand Jaquier et le président du PS 60 + Heinz Gilomen ont dénoncé un projet de la droite.…