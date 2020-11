La Malice reporte ses spectacles

Le Théâtre La Malice, qui organise une saison jeune public à Bulle, annonce qu’il a pu reporter les deux représentations prévues en novembre et décembre. Poussière d’étoiles, qui devait se tenir le 14 novembre, est désormais programmé le dimanche 31 janvier à 17 h. La pièce se tiendra exceptionnellement à l’aula du CO de Bulle et non à l’Hôtel de Ville, où ont lieu les autres spectacles. Cheeseboy, initialement agendé le 12 décembre, est déplacé au samedi 8 mai. Le premier spectacle de 2021 est pour l’heure maintenu: Moi et rien doit avoir lieu le samedi 16 janvier à l’Hôtel de Ville. www.theatrelamalice.ch.