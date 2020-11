Après une overdose, Thomas, 22 ans, atterrit dans une communauté religieuse, cerclée de montagnes et formée d’anciens drogués qui se soignent par le travail, l’amitié et la prière. Le jeune toxicomane doit se passer d’alcool, de tabac, de contacts avec l’extérieur et de solitude. Constamment entouré, Thomas, qui connaît un sevrage éprouvant, craque et envoie tout promener… Mercredi, à 20 h 55, sur ARTE