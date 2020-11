La Suisse et Léo Seydoux à l’Euro malgré leur premier revers

FOOTBALL

L’équipe de Suisse M21 a manqué le sans-faute historique en qualification pour le prochain Euro espoirs. Avec le Fribourgeois Felix Mambimbi titulaire et le Veveysan Léo Seydoux remplaçant, les Rougets ont concédé leur première défaite face à la France (1-3), lundi soir à Caen. Deuxièmes du groupe, les Suisses disputeront bel et bien le championnat d’Europe, organisé en deux phases (mars et juin 2021) en Hongrie et en Slovénie. Un rendez-vous auquel espère participer Léo Seydoux, à la recherche d’un club professionnel cet hiver malgré un contrat courant jusqu’à l’été prochain avec Young Boys.