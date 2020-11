La zone sportive de Bulle continue sa mue

La ville a mis à l’enquête la création d’un pumptrack et le réaménagement du skatepark en Bouleyres, qui devraient être terminés à l’été 2021.

MÉLANIE GOBET

La mise à l’enquête était attendue par les passionnés depuis une année. Soit depuis le vote du crédit de 3 millions par le Conseil général pour la création d’un pumptrack – parcours en boucle constitué de bosses – et le réaménagement du skatepark de la zone en Bouleyres, à Bulle. Annoncée vendredi dans la Feuille officielle, elle constitue la prochaine étape du projet qui fait partie du plan directeur «915 m de bonheur» et qui a pour but de rénover la zone sportive. La phase 1 avait été réalisée en 2015, avec notamment la création des deux terrains synthétiques. La rénovation du stade se fera dans un troisième temps.

«Cela a pris un…