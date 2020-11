L'ami derrière le fait divers

Depuis 2011, Xavier Dupont de Ligonnès est l’un des hommes les plus recherchés de France. L’écrivain Bruno de Stabenrath revient sur le parcours de son ami de jeunesse, accusé d’avoir tué son épouse et leurs quatre enfants.

ÉRIC BULLIARD

C’est l’un des faits divers les plus fascinants de ces dernières décennies. Et l’un des plus épais mystères. Qu’est devenu Xavier Dupont de Ligonnès? Ce père de famille a été vu pour la dernière fois le 14 avril 2011, dans le sud de la France. Une semaine plus tard, on a retrouvé, à son domicile de Nantes, son épouse et leurs quatre enfants (âgés de 13 à 21 ans) assassinés. Ils ont été tués entre le 3 et le 6 avril et ensevelis sous la terrasse.

L’affaire a donné lieu à de multiples émissions, à plusieurs ouvrages. Cet été, le magazine Society a publié…