Le complexe multisports de Lussy à l’enquête

La construction d’un complexe multisports au stade de Lussy, à Châtel-Saint-Denis, la démolition de la buvette existante ainsi que différents aménagements extérieurs ont été mis à l’enquête par la commune vendredi dans la Feuille officielle. Présenté en juin dernier au Conseil général, ce projet d’environ 10,35 millions de francs devra encore être soumis au vote en février 2021. «Nous procédons ainsi pour ne pas perdre trop de temps et non pas pour exercer une pression sur le Législatif», précise le syndic Damien Colliard. Pour rappel, le projet prévoit de nouveaux vestiaires pour le foot et l’athlétisme, des salles pour la lutte et la boxe notamment et également une salle polyvalente. L’Exécutif espère pouvoir commencer les travaux ce printemps pour une mise en fonction en 2023. CP