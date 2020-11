Le Forum des métiers reporté

FORUM FRIBOURG. Au tour de Start! Forum des métiers de succomber à la crise sanitaire. Dans un communiqué, les organisateurs informent que la manifestation, prévue du 2 au 7 février 2021 à Forum Fribourg, n’aura finalement pas lieu. «Il n’est pas possible de prévoir quelle sera la situation en février prochain, expliquent-ils. Ce report permet aux exposants et aux organisateurs de revoir leur échéancier et d’envisager plus sereinement l’organisation du prochain Forum.» Pour rappel, ce rendez-vous devait réunir 60 associations professionnelles, hautes écoles et université sur une surface de 10 000 m2. Plus de 230 métiers étaient représentés. A noter que les jobs datings, prévus durant l’événement, sont également annulés.