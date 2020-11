Le nouveau visage de la BCU

Après y avoir travaillé durant dix ans, Angélique Boschung dirige, depuis le 1er août, la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg. Rencontre – masquée – pour évoquer trois temps en commun.

CHRISTOPHE DUTOIT



Du haut de ses 32 ans, Angélique Boschung a déjà passé plus d’un tiers de sa vie à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg. Directrice depuis le 1er août, la citoyenne de Promasens conjugue pour La Gruyère sa relation avec l’institution au passé, au présent et au futur.

● PASSÉ

Depuis toute petite, Angélique Boschung avoue «avoir passé davantage de temps à lire qu’à jouer à la poupée». En quelques années, la native de Chénens passe des Monsieur Madame aux polars et s’étourdit de littérature. Elle achève une maturité latin-grec et se souvient de «profs…