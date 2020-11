Le rêve d’une vie vécue

Jean-Luc Masbou

LE BARON

Delcourt

Mentir, ce n’est pas bien. Certes. Même si on le fait avec panache? Si cela ne sert pas à tromper les gens, mais à les amuser? N’est-ce pas le rôle – le devoir même – de tout conteur de mentir? Est-il encore affabulateur celui qui croit en ses propres histoires? Si elles paraissent légitimes, ces questions n’embarrassent pas le baron de Münchhausen. Vantard compulsif, il a vécu chaque jour comme une aventure extraordinaire. Mais, à l’heure de la retraite et sur demande de son épouse fatiguée de ses fariboles, le vieil homme passe son temps à chasser. Pour celui qui a voyagé sur un boulet de canon et chevauché un demi-cheval, le présent est bien fade. Pourtant, un jour de 1787, un marchand ambulant apporte au village un livre recensant ses fabuleux…