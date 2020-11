Le Trophée des Gastlosen renonce

L’hiver n’a pas débuté et voilà que tombent, déjà, les premières annulations de course. Après la Torgon Skialpi, au tour du Trophée des Gastlosen de renoncer à son édition 2021, initialement prévue le 21 février prochain. «Ça fait “caquer”, soupire la présidente Isabelle Rime. Mais nous n’avions pas le choix, compte tenu du nombre de participants (n.d.l.r.: 1200), des contraintes liées aux mesures sanitaires ou encore de l’incertitude. Nous ne pouvions ni attendre davantage ni jouer avec la santé des gens.» Une décision «difficile et prise à l’unanimité» qui n’a, selon sa présidente, aucune répercussion sur les finances ou l’attractivité de l’épreuve. «Notre parcours alpin et technique est apprécié. Je suis convaincue que les gens reviendront.»

Passé la déception, le comité…