Les bons Kariyon à nouveau sur le marché

Ce coup-ci, les bons sont généraux et valables dans l'intégralité des quelque 1800 commerces que compte la plate-forme. Ils ne peuvent excéder 500 francs et une personne ne peut acquérir plus de 2000 francs en bon.

L'Etat de Fribourg a réinjecté 2 millions de francs dans cette action qui a connu un grand succès cet été en générant 17 millions d'achat sur Kariyon.ch