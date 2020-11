Les cadres supérieurs et les magistrats soutiennent la révision de la Caisse de prévoyance de l’Etat

L’Association des cadres supérieurs et des magistrats, magistrates de l’Etat de Fribourg (ACSM) et l’Association fribourgeoise des magistrats de l’ordre judiciaire (AFM) recommandent de voter oui à la révision de la Loi sur la Caisse de prévoyance de l’Etat, le 29 novembre prochain. Leur communiqué de presse commun appelle à plébisciter ainsi «la haute qualité du service public en temps de paix et de crise». Les deux associations rappellent qu’elles ont participé aux négociations avec le Conseil d’Etat pour façonner la réforme, qui représente pour elles un bon compromis. Ce dernier permettra «d’offrir des conditions de retraite décentes sur le long terme à celles et ceux que l’on appelle un peu trop facilement des “fonctionnaires”.»