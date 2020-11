Dans l’article consacré au traitement du Covid-19 à l’Hôpital fribourgeois (HFR), une erreur s’est glissée. Ce sont les doses d’anticoagulants, et non celles de dexaméthasone, qui ont été doublées, pour prévenir les thromboses et éviter certaines complications. Quant à la dexaméthasone, son introduction a permis d’obtenir un meilleur résultat chez certains patients.