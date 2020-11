Les fleurs de la révolte

Jacques Roman

QUI INSTRUIRA LE LIVRE DU CALME

(JOURNAL D’UN ÉMEUTIER)

L’Aire, 72 pages

La langue éclate, roule, bouscule. Le comédien et poète Jacques Roman écrit dans un élan et une énergie qui n’ont guère d’équivalents dans la littérature de notre coin de pays. Avec Qui instruira le livre du calme (journal d’un émeutier), le Vaudois publie une suite de 37 poèmes datés de 2015. Plus précisément de septembre et octobre 2015, peu avant les attentats parisiens du 13 novembre (mais après ceux de Charlie Hebdo). «Je les désirais accordés à l’air vicié du Temps, hanté que j’étais du rôle à jouer dans la partie sans fin de l’Histoire», écrit-il dans un texte en guise de prologue.

Emeutier, pour lui, est «le poème qui soulève l’émotion et lève un geste pensé». Dans ses vers libres et denses,…