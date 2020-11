Les jeunes pousses peuvent continuer à grandir

Les juniors de Gottéron sont autorisés à patiner et même à jouer des matches pour les plus grands, dont le Bullois Timotée Schaller.

L’attaquant gruérien a d’ailleurs disputé sa première minute en National League mardi soir.

Le soulagement est aussi présent dans d’autres disciplines. Reportage à Charmey.

MÉLANIE GOBET

Le soulagement est grand au sein du mouvement junior de Fribourg-Gottéron. Après avoir dû arrêter les championnats et les entraînements en raison de la crise sanitaire le 23 octobre, son activité a pu reprendre partiellement il y a une semaine. Avec différents régimes. Pour les moins de 12 ans, la compétition est interdite et l’entraînement doit se faire par groupes de 10. Mêmes mesures jusqu’aux U17, avec l’interdiction de contact en plus. Finalement, les joueurs des U17 à…