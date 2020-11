Les retraites anticipées, un effet collatéral de la réforme

Que la révision de la caisse de prévoyance soit acceptée ou non, les employés de l’Etat âgés de 58 ans et plus pourraient être tentés de partir.

DOMINIQUE MEYLAN

SERVICES PUBLICS. C’est un effet collatéral de la réforme des retraites des employés de l’Etat que tout le monde redoute: le changement devrait encourager les départs anticipés. Quelle sera l’ampleur du phénomène? Personne n’ose avancer de pronostic, d’autant que les effets pourraient être différents selon le résultat du vote le 29 novembre.

La réforme de la Caisse de prévoyance des employés de l’Etat (CPPEF) est le fruit d’un compromis. Pressé d’agir en raison du déséquilibre structurel de la caisse, le Conseil d’Etat propose de passer de la primauté des prestations à la primauté des cotisations. Pour atténuer les effets, les…