Les spectacles de décembre aussi annulés

ÉQUILIBRE-NUITHONIE. En raison de la situation sanitaire, Equilibre-Nuithonie annonce qu’aucune représentation ne pourra avoir lieu sur ses deux sites en novembre et en décembre. Une vingtaine de spectacles sont concernés. Ils sont annulés, sauf la création Inès (performance musicale de François Gendre, Vincent Perrenoud et Michael Egger): prévue du 9 au 12 décembre, elle est reportée à des dates «qui seront communiquées prochainement». Concernant l’autre création, La voix humaine-L’heure espagnole, par le Nouvel Opéra Fribourg (prévue le 27 décembre, les 3, 7 et 8 janvier), des informations seront données «dans les meilleurs délais. La vente des billets est provisoirement suspendue.» www.equilibre-nuithonie.ch.