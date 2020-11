Louis Jucker, intime refoulé

Hyperactif de la scène musicale suisse, le Chauxde-Fonnier Louis Jucker sort un nouvel album en solitaire, en marge de son groupe Coilguns. Interview au cœur de l’intime, de la contrainte, du hasard, du moment propice… et de la forêt lointaine.

CHRISTOPHE DUTOIT

Comment s’est déroulée la genèse de votre nouvel album Something went wrong?

En 2017, j’ai publié cinq disques de collaborations sous le nom L’Altro Mondo. Avec des amis, des petites amies, des gens assez proches, des processus en duo ou en trio. A ce moment-là, j’ai réservé certaines chansons pour plus tard. Après avoir bossé sur ce projet très collectif – un gros laboratoire de composition, d’expérimentation et d’enregistrement qui partait dans tous les sens – j’avais forcément envie de quelque chose de plus solitaire, de plus…