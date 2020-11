dite Lisette

ESTÉVENENS

Lyse-Marie Barras voit le jour le 12 janvier 1943 au sein du foyer de Noëlle et Léon Romanens, à Sorens. Aînée de la famille et forte de l’amour de ses parents, elle développe très tôt son sens du «prendre soin» avec ses frères et sœurs, Jacqueline, Jean-Claude, André, Pierre, Denis et Jean-Paul. Ces derniers la surnomment Malili. Elle passe son enfance et son adolescence en Krohoyi et effectue sa scolarité à Sorens. A 15 ans, elle entre à l’école ménagère de Marly. Elle devient une reine de l’accueil, des grandes tablées et de la cuisine du terroir.

Elle s’engage comme vendeuse à l’Innovation, puis en tant que sommelière au Cercle des agriculteurs de Vuisternens. A la bénichon, elle rencontre Bernard, l’homme de sa vie. Ils se marient le 23 avril 1962 et…