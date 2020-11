M. Gremaud: «C’est difficile de se fixer des objectifs»

Le trio de freestyleurs gruériens, Mathilde Gremaud, Valentin Morel et Thibault Magnin, a repris la compétition le week-end dernier.

Malgré une finale ratée, la Rochoise est en pleine confiance pour affronter cette saison tronquée.

Ses homologues masculins progressent, entre nouvelles figures et gestion du stress.

MÉLANIE GOBET

«Une compétition au milieu de nulle part.» C’est comme cela que Mathilde Gremaud évoque en plaisantant la première course de slopestyle de la saison, qui s’est déroulée le week-end dernier, à Stubai en Autriche. Car le lancement de la saison sera suivi d’une nouvelle pause de plus d’un mois. La Rochoise ne prendra en effet pas de nouveau départ avant le mois de janvier, les prochains événements étant annulés à cause de la pandémie. D’un naturel optimiste, elle…