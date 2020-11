Malgré le Covid-19, les TPF accroissent leur offre

Dans l'agglomération bulloise, les lignes de bus Mobul 201 et 202 circuleront désormais tous les soirs jusqu'à 23 h 30, et non plus seulement le week-end. La ligne 202 est aussi prolongée jusqu'à la zone artisanale du Maupas, à Vuadens, avec un arrêt intermédiaire aux Kâ. Et la ligne 203 reliera désormais la zone industrielle de Planchy au stade de Bouleyeres, avec une cadence à la demi-heure de 6 h à 21 h, du lundi au vendredi.

Dès avril 2021, un bus remplacera le train entre Bulle et Broc-Fabrique durant les travaux de mise en voie normale de ce tronçon.

Pour 2020, les TPF enregistrent une fréquentation en baisse de 40% en raison de la crise sanitaire. Soit une chute d'environ 35% de leurs recettes par rapport à 2019.