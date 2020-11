VUADENS

Marie Bosson s’est endormie le 13 novembre au Foyer Saint-Vincent de Vuadens.

Elle est née le 26 février 1934, à Oberbözberg, dans le canton d’Argovie, au sein de la famille d’Emma et Ernest Wülser. Elle était la deuxième d’une fratrie de quatre enfants. Un jour, pour apprendre le français, Marie décida de partir en Suisse romande. Elle fit un apprentissage de cuisinière à La Placette de Lausanne et travailla dans un restaurant de la ville. C’est justement à Lausanne qu’elle rencontra Louis. Le couple s’unit le 24 juin 1956. De ce mariage naquirent deux filles, Marylise et Christiane.

Le 4 novembre 1977, Marie, Louis et Christiane vécurent une grande tragédie, qui bouleversa toute leur vie, Marylise se tua dans un accident de voiture à l’âge de 20 ans.

Marie et Louis…