Marie-Thérèse Moënnat

née Mettraux

BULLE

Marie-Thérèse a vu le jour le 8 août 1932, dans le foyer d’Urbain et Agnès Mettraux-Panchaud à la ferme des Pillettes, à Neyruz. Elle y passa toute son enfance et sa jeunesse, entourée de ses quatre frères et sœurs.

Aînée de la famille, elle vécut rapidement un moment difficile. A l’âge de 5 ans, elle perdit sa maman et dut assumer son rôle de grande sœur. Elle dut beaucoup travailler aux tâches familiales, mais cela ne l’empêcha pas de bien suivre sa scolarité.

Devenue adulte, elle arriva à Vuisternens-devant-Romont pour aider la famille de son oncle Martin et c’est là qu’elle rencontra son futur époux, Jean, le fils du voisin. Ils s’unirent en 1955. Leur foyer à la ferme du Grand-Pra vit alors naître trois enfants, Gérard, Jean-Marc et Pascal.

Puis, en 1974,…