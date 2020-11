SEMSALES

C’est seule, afin de se sentir mieux ailleurs, que Marlène Papaux a décidé de s’envoler au soir du 8 novembre dernier, chez elle à Fribourg. Ses proches et sa famille lui ont soufflé un dernier «je t’aime» le 12 novembre en l’église de Semsales. Elle était âgée de 26 ans.

Marlène vit le jour le 8 octobre 1994 à Châtel-Saint-Denis. Elle grandit et fit ses écoles à Semsales, entourée de ses deux grandes sœurs Céline et Nathalie, son grand frère Thierry et sa sœur jumelle Mélanie.

Son parcours professionnel ne fut pas évident. Après avoir commencé un apprentissage de coiffeuse, elle s’est vue contrainte d’arrêter ce métier en raison d’allergies. Elle se lança alors dans un apprentissage d’employée de commerce, sans toutefois trouver sa voie. Finalement, elle se tourna vers un…