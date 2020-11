Non aux sociétés responsables

PDC. C’est à distance que les délégués du PDC fribourgeois se sont prononcés sur les deux initiatives soumises au vote le 29 novembre. La formation rejette les deux textes. Selon un communiqué, l’initiative sur les entreprises responsables, même si elle poursuit des objectifs justes, ne choisit pas le bon chemin et «entraîne une insécurité juridique et menace les emplois et la prospérité». Le PDC préfère privilégier des solutions au niveau international. Les délégués n’étaient toutefois pas unanimes: 55 ont soutenu l’initiative et 84 l’ont rejetée.

L’idée d’interdire le financement des producteurs de matériel de guerre a été refusée par 110 voix contre 25 (4 abstentions). Cette initiative ne permet pas d’éviter les guerres et elle pénalise les PME, a argumenté la conseillère nationale…