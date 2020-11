Nostalgie torturée et psychédélisme sixties

Elvis Perkins

CREATION MYTHS

Elvis Perkins est un génie anonyme au pedigree de star. Rejeton de l’acteur Anthony Perkins – LE Norman Bates de Psychose – et de la photographe Berry Berenson, tuée à bord du vol 11 American Airlines le 11 septembre 2001, le New-Yorkais de 44 ans sort un nouvel album sublime, intitulé Creationmyths.

Treize ans après son chef-d’œuvre Ash wednesday, il renoue non seulement avec son propre passé torturé, mais aussi avec l’atmosphère psychédélique des années soixante. Ecrits il y a une décennie, puis retravaillés et enregistrés récemment, ces neuf titres évoquent tant les Beatles période Sgt. Pepper (avec ses cuivres festifs), que le Lennon de l’album blanc (I know you know). Comme à son habitude, Elvis Perkins brode des mélodies diaphanes,…