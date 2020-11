Pas d’enlèvement, rassure la police

RÉSEAUX SOCIAUX. Mercredi de la semaine passée, une maman faisait part de son inquiétude sur les réseaux sociaux. Dans un message d’alerte, elle mentionnait que son fils de 8 ans avait été abordé, à Marly, par une personne lui proposant de le ramener à la maison. Dans le même temps, un autre message circulait sur les réseaux sociaux, évoquant cette fois la disparition d’un mineur de 12 ans. Tant et si bien que des internautes ont fait un lien entre les deux publications et ont conclu à un enlèvement. Or, la police a diffusé hier un communiqué pour éclaircir la situation: «Aucun enlèvement de personne n’a eu lieu et le garçon est sain et sauf.»

A la suite de ces publications, une investigation est en cours pour établir les faits: «A ce jour, aucun élément ne permet de mettre en évidence…