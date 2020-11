Pas de 5e étape pour la FriRun Cup

Alors que les premières courses de la FriRun Cup ont été annulées au printemps, le comité avait décidé en juin de maintenir l’événement sous une forme adaptée, en cinq étapes. La Coupe de Noël à Estavayer-le-Lac ayant dû être annulée, le classement définitif a été établi après quatre épreuves: la Stierenberglauf, la course sur piste de Bulle, la Rechthaltenlauf et la Chupià Pantè. «Au moins, nous avons pu faire courir un peu les gens», se console Benoît Fragnière, responsable de l’organisation. L’édition 2020 a donc enregistré la participation de 139 coureurs. En raison de la situation sanitaire, la remise des prix n’aura pas lieu et ceux-ci seront envoyés aux participants. Organisée par la SA Bulle, la prochaine FriRun Cup devrait débuter au mois de mars. «Nous restons optimistes, car…