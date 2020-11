HOCKEY SUR GLACE

En raison de l’incertitude entourant la reprise des championnats de Regio League, le Comité du Sport Espoir et Amateur (CSEA) a accepté de renoncer aux relégations dans les différentes ligues (active, féminine, espoir et senior). Cela signifie notamment que le HC Bulle-la Gruyère, à l’arrêt actuellement, est d’ores et déjà assuré de sauver sa place en 2e ligue. Les promotions sont en revanche possibles.