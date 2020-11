Pixels et caetera

USA THE END. De tous les échanges, téléphones, SMS, WhatsApp, commentaires et autres avis sur les élections américaines qu’il m’a été donné de lire, partager, entendre, discuter dans les premiers jours (et nuits) qui ont suivi le vote du 3 novembre… cette considération de F. est encore la plus pertinente, il me semble. Il est tout à fait possible, me dit-il avec une grande assurance, que dans cinquante ans, un siècle peut-être, les Etats-Unis auront disparu, comme l’URSS a disparu, ou l’Empire austro-hongrois… Comment ça? Oui, que les USA ne soient plus alors un Etat fédéral de part en part, de la côte Est à San Francisco, mais un assemblage de réserves. C’est-à-dire d’espaces où se regrouperont des personnes de même culture politique, ou classe sociale, ou de même couleur, voire, bien…