Post-à-peu-près-tout entre folk et sludge metal

Emma Ruth Rundle & Thou

MAY OUR CHAMBERS BE FULL

Sacred Bones Records Pour schématiser, imaginez un partenariat entre Lady Gaga et Metallica. OK, Metallica a déjà tenté le coup avec Lou Reed pour l’album Lulu en 2011, sans vraiment convaincre. Cet automne, la chanteuse américaine plutôt folk Emma Ruth Rundle et le groupe américain plutôt sludge Thou publient le fruit de leur collaboration à 180 degrés. Ne nous y trompons pas! May our chambers be full n’est pas qu’une tentative. C’est un aboutissement, d’une excellence à la hauteur de leur ambition.

Avec son petit air de Lou Doillon, on donnerait le diable sans confession à Emma Ruth Rundle, déjà auteure d’une dizaine de disques malgré ses 37 ans. De même, avec leurs visages poupons et leurs pochettes de disque ornées de gravures et de…