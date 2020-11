BULLE

Roland Charrière s’est éteint paisiblement à l’aube du dimanche 15 novembre au Foyer de Bouleyres, à Bulle. Il cheminait dans sa 87e année. Ses proches lui ont rendu mercredi un ultime hommage au sein de la chapelle Saint-Joseph, lieu qu’il affectionnait particulièrement.

Fils aîné de Gustave et Thérèse Charrière-Pittet, Roland est né le 28 février 1934. Toute la famille, d’abord installée à La Neirigue, s’établit à Romanens. C’est là, en compagnie de ses quatre frères et sœurs, qu’il suivit sa scolarité obligatoire. A l’âge de 14 ans, il eut le malheur de perdre tragiquement son papa et seconda au mieux sa famille.

Roland n’avait pas la fibre paysanne, mais aimait tout ce qui avait l’odeur de la benzine. A 17 ans, il quitta la Gruyère pour aller faire son apprentissage de…