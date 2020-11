Savoir renoncer et persévérer

A propos de l’urgence sanitaire.

La Gruyère nous l’a rappelé dans son éditorial du 5 novembre: «Les jours à venir seront décisifs.» Je crois en effet que nous n’avons plus le choix. Pour une raison majeure et incontestable: il en va de vies humaines à préserver, à sauver! Et au nom de cette évidence grave, il convient de nous dire comme à l’aube de la première vague: chacun(e), en se préservant lui-même du virus par le respect strict et constant des gestes barrières, préserve les autres. Oui, nous sommes tous appelés à une solidarité sans faille.

Or, la solidarité, dès le confinement levé, nous avons été enclins à l’oublier, pensant que c’était fini, qu’on était libérés de ce satané virus, qu’on pouvait à nouveau renouer les contacts sans restrictions et aller danser, festoyer, se réunir…