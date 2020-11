Semsales ne pourra pas défendre sa Coupe de Suisse

UNIHOCKEY L’UHT

Provisoirement suspendus jusqu’au 30 novembre, les championnats de ligues nationales et régionales ne reprendront pas avant la fin de l’année. Swiss Unihockey a également acté l’annulation de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de Suisse. Une décision difficile à avaler pour l’équipe féminine de l’UHT Semsales, tenante du titre sur petit terrain. «On visait comme d’habitude la victoire en Coupe et on espérait son maintien, étant donné le nombre d’équipes (32) restant en lice. C’est dommage... Concernant le championnat, déjà faussé, il y a peu de chance que les play-off puissent se disputer jusqu’au bout. On profitera donc de ce printemps pour soigner la transition et intégrer des jeunes dans l’équipe», réagit Jacky Grand, coentraîneur des Veveysannes, 5es de 1re ligue…