Si je le décide, c’est que c’est vrai

Une époque formidable

Ah! être Donald Trump… Une heure, rien qu’une heure durant… Ça doit être chouette, quand même. Non pas pour son emploi du temps, qui se partage, semble-t-il, entre le golf, le canapé pour regarder Fox News et la rencontre de courtisans sur l’air de «flattez-moi». Pas folichon. Ni pour sa fortune, dont on sait qu’elle ne fait pas le bonheur. Et à quoi sert la richesse, si elle ne s’accompagne pas du plaisir de payer des impôts? Non, le truc sympa, quand vous êtes Donald Trump, c’est que vous n’avez jamais de problème. Tout est simple: vous inventez votre réalité et votre monde tourne rond.

Une saloperie débarque, qu’ils appellent Covid? Et alors? Rien de grave et ce n’est pas 260 000 morts aux Etats-Unis qui peuvent y changer quelque chose. Bagatelle. De toute façon,…