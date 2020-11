GRANDVILLARD

Après un séjour de trois ans au Home de l’Intyamon, Suzanne Tena s’en est allée le 11 novembre dans sa 95e année.

Née le 25 juillet 1926 dans le foyer de Boniface et Marie-Louise Tena-Musy, Suzanne était la deuxième fille du couple. Composée de trois filles, cette famille paysanne connut une vie simple, mais riche en valeurs humaines. Après sa scolarité, Suzanne apporta sa contribution à l’exploitation. A la suite d’une chute, elle dut recevoir des soins et fit des séjours dans les sanatoriums de Leysin et de Montana. A son retour, elle se mit au service d’une épicerie et du Restaurant du Vanil-Noir.

Avide de savoir, elle suivit une formation commerciale et fut engagée dans une grande banque, à Bulle. Par ses capacités personnelles, professionnelles et son sens du travail…