RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Demain, je change de métier

Vous rêvez de changer de métier et de reprendre votre vie en main? Ils l’ont fait! Quatre Suisses romands se sont lancés dans une reconversion professionnelle à l’approche de la quarantaine. Ouvrier d’usine, mère au foyer, cuisinière, cadre, ils sont en train de changer totalement de domaine. Une équipe de Temps présent a suivi leur reconversion, une étape de vie de plus en plus courante dans un monde en mutation.

Etes-vous mal dans votre métier? N’y trouvez-vous plus aucun sens après lui avoir donné vos meilleures années? Votre santé ne vous permet plus de l’exercer? Se reconvertir, changer de métier du tout au tout… Les quatre personnes rencontrées par l’équipe de Temps présent ont osé franchir le pas… ■