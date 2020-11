Un échange devenu stimulation intellectuelle

Christophe Gallaz / Michel Thévoz Z/Z

L’Aire, 136 pages

ls ont commencé par des propos de table, puis les ont prolongés par des échanges de courriels. Aujourd’hui, leur correspondance devient livre et l’on se régale de suivre ce dialogue de haut vol. Entre Michel Thévoz (professeur honoraire à l’Université de Lausanne, ancien conservateur de la Collection de l’art brut) et Christophe Gallaz (écrivain et chroniqueur), la conversation tourne à un exercice de stimulation intellectuelle.

Non pas que les thèmes soient uniquement de premier plan culturel. Il est question de Federer, de vaches, de mots, de portraits, de vœux de Nouvel-An… Sur ces sujets d’apparence banale, les deux amis construisent de passionnantes réflexions sur la société actuelle, le «Grand Marché», l’«uburbanisation» de nos…