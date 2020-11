Un ado grièvement blessé lors d’une bagarre

Une violente bagarre s’est déroulée mercredi dans la cour d’école du Cycle d’orientation de Jolimont, à Fribourg. Selon les premiers éléments de l’enquête, deux adolescents se sont battus vers 16 h 45. L’un des deux, âgé de 15 ans, est tombé en arrière et sa tête a violemment heurté le sol. Les ambulanciers ont prodigué les premiers soins à la victime, alors allongée au sol et grièvement blessée à la tête. L’auteur présumé, âgé de 14 ans, a été placé en arrestation provisoire. Auditionné en présence d’un avocat, il a reconnu son implication. Dans un communiqué, la police informe que, lors de ce tragique événement, plusieurs jeunes étaient présents et regardaient la scène. L’un d’eux a même réalisé une vidéo de la bagarre avec son portable. Une enquête a été ouverte par le juge des…