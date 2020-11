Un conte noir en trois points de vue

En mêlant action et énigmes, Inmost raconte une histoire noire par le biais de trois personnages jouables à tour de rôle. Une réussite qui se dévore d’une traite et en quelques heures.

Un barbu dont on ne sait pas grandchose, cherchant à pénétrer un château maléfique. Un chevalier armé d’une épée et d’un grappin, à la recherche de perles de douleur à offrir au Grand Gardien. Une fillette enfermée dans une étrange maison, en compagnie d’un lapin en peluche qui n’a pas la langue dans sa poche. Dans Inmost, le joueur incarne, à tour de rôle, ces trois personnages.

Chaque protagoniste a son environnement propre et ses mécaniques de jeu, dans un univers commun. Aventures style point & click pour la fillette, et un sentiment constant de malaise. Jeu de platesformes et d’énigmes avec le barbu,…