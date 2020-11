Un enfant disparaît

ARTE, VENDREDI, À 20 H 55

Un soir, les Schlitter constatent avec effroi la disparition de leur fils Mirco, âgé de 10 ans. Rapidement alertée, la police découvre, éparpillés, les vêtements et la bicyclette du jeune garçon. Les craintes des enquêteurs et des parents se confirment: Mirco a probablement été enlevé. Ingo Thiel, qui dirige les recherches, assure aux Schlitter qu’il retrouvera le corps de leur fils. C’est une longue et pénible enquête qui s’engage. Après des mois de travail infructueux, alors qu’on envisage d’abandonner les recherches, les pistes convergent enfin vers un suspect… ■